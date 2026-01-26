Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 09 | 10

Buongiorno, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio del 26 gennaio 2026 alle 09:10. Il traffico è sostenuto su diverse arterie a causa delle condizioni meteo avverse, con code e rallentamenti su Raccordo Anulare, A24, via Pontina e altre strade principali. La situazione richiede attenzione e pazienza, in particolare nelle aree interessate dall’allerta gialla per maltempo. Restate aggiornati e guidate con prudenza.

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime del mattino anche a causa del maltempo di allerta gialla sull'intera regione sul Raccordo Anulare cosa in interno altezza labbra e più avanti tra Casilina Ardeatina in esterna sempre code trapela Roma Teramo traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro lunghi incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra il raccordo via del Cappellaccio per ripristino incidente momento la viabilità è solo su una corsia di marcia mentre nel quadrante sud della capitale coda in direzione del raccordo sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle fine in provincia a seguito di un masso caduto sulla carreggiata nella giornata di ieri chiusa la strada regionale 630 Ausonia altezza comune di Esperia mentre a Rieti a seguito delle forti nevicate chiusa la turisti Terminillo nei due casse attive le operazioni di ripristino da Marco giraffa è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

