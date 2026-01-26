Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 08 | 40

Buongiorno, ecco l'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 26 gennaio 2026 alle 8:40. Il traffico è moderato in diverse aree, con alcune congestioni dovute al maltempo e a incidenti, in particolare sul Raccordo Anulare e sulla A24. Sono presenti code e rallentamenti anche sulla via Pontina e sulla via Appia. Si segnalano chiusure temporanee per condizioni di sicurezza, mentre a Rieti sono in corso operazioni di ripristino a causa delle nevicate

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime del mattino anche a causa del maltempo di allerta gialla sull'intera regione sul Raccordo Anulare cosa in interno altezza labbra e più avanti tra Casilina Ardeatina in esterna sempre code trapela Roma Teramo traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro lunghi incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra il raccordo via del Cappellaccio per ripristino incidente momento la viabilità è solo su una corsia di marcia mentre nel quadrante sud della capitale coda in direzione del raccordo sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle fine in provincia a seguito di un masso caduto sulla carreggiata nella giornata di ieri chiusa la strada regionale 630 Ausonia altezza comune di Esperia mentre a Rieti a seguito delle forti nevicate chiusa la turisti Terminillo nei due casse attive le operazioni di ripristino da Marco giraffa è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle 8:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 08:40Alle prime ore del 1° gennaio 2026, la viabilità sulla rete regionale del Lazio si presenta regolare, senza impedimenti significativi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime ore ... romadailynews.it Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com

