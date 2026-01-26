Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, il traffico a Roma e nel Lazio mostra segnali di aumento a causa delle condizioni meteo avverse, con allerta gialla della Protezione Civile. Si segnalano congestioni sul Grande Raccordo Anulare, in particolare tra Casilina e Ardeatina a causa di un incidente, e rallentamenti sulla A24 e sulla via Flaminia. Si consiglia di prestare attenzione alla situazione e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime ore del mattino che a causa del maltempo sull'intera regione ricordiamo il bollettino di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile valido per l'intera giornata raccomandiamo prudenza nella guida andiamo subito sul grande raccordo anulare codini interna tra Casilina Ardeatina in carreggiata esterna incidente all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo che crea lunghe code e traffico intenso sul tratto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale indirizzo del Centro e rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana in direzione del centro sempre verso il centro diamo lo sguardo sulle consolari si rallenta sulla via Flaminia dal raccordo Salaria tra Villa spada.

