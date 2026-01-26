Billy Bob Thornton in una scena di “Landman”. La serie è su Paramount+ e Apple tv Quando A. B. Guthrie immortalò la fine del Far West e l'inizio di un mondo nuovo C’è un tizio incappucciato in un capannone sperduto nel deserto tra Texas e Messico. E’ stato rapito e malmenato da un gruppo di narcos che vuole fargli la pelle perché vuole costruire un pozzo per l’estrazione del petrolio su un terreno che usano per i loro traffici. Nonostante abbia una pistola puntata alla testa, il cowboy in jeans e stivali texani non si scompone e spiega alla gang che è lì per stipulare un normale contratto di leasing, l’affitto di quel terreno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Via col vento del west. Con Taylor Sheridan l’America profonda ha trovato un nuovo cantore

Leggi anche: Taylor sheridan stabilisce record streaming con quattro show tra i primi 10

Leggi anche: Recensione landman stagioni 2 episodio 2 la serie di taylor sheridan torna con successo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Curiosità e momenti cult di Porta a Porta, che compie 30 anni e celebra oggi la sua storia speciale; La compagnia Teatro delle Forchette torna in scena con la commedia romantica Francamente, me ne infischio; Oscar, DiCaprio sex symbol impegnato contro Chalamet, individualista istrionico: non potrebbero essere più diversi; Bruno Vespa: Porta a Porta doveva durare sei mesi… direi che è andata bene!.

Via col vento del west. Con Taylor Sheridan l'America profonda ha trovato un nuovo cantoreVorace lettore di grandi scrittori malinconici e violenti, si è buttatonella stesura della sua moderna trilogia della frontiera fino al grande successo di Yellowstone. Chi è il creatore, produttor ... ilfoglio.it

Via col vento, Rete 4/ Seconda parte del colossal con Vivien Leigh, in onda oggi 24 maggio 2025Sabato 25 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:15, la seconda e ultima parte del colossal sentimentale e bellico Via col Vento. La pellicola statunitense è una pietra ... ilsussidiario.net

Via col vento del West. Con Taylor Sheridan l’America profonda ha trovato un nuovo cantore. Chi è lo sceneggiatore che tutta Hollywood insegue. L'articolo di Vittorio Bongiorno è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook