Vestiti giocattoli e accessori | per oltre 70 bambini di Dakar un sorriso arriva da Ravenna

Da Ravenna a Dakar, oltre 70 bambini riceveranno sorrisi grazie a 40 pacchi contenenti vestiti, giocattoli e accessori. Spediti il 26 novembre, questi doni rappresentano un gesto di solidarietà e condivisione, portando conforto e gioia ai più piccoli in Senegal. Un esempio di come un gesto semplice possa fare la differenza nella vita di molti.

Sono giunti a Dakar i 40 pacchi contenenti abbigliamento, giochi, giocattoli e accessori per neonati, spediti da Ravenna il 26 novembre scorso. L’iniziativa "Non c'è futuro senza solidarietà" è stata curata da Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’ODV "Il Terzo Mondo" e dello "Sportello del Sorriso", che ha affidato il carico allo spedizioniere di fiducia dell'associazione senegalese Taxawu Askane Wi. Quest'ultima, presieduta da Maguette Ndaw, si occupa ogni anno di celebrare i bambini di strada e premiare i migliori studenti locali. Per la gioia delle famiglie, la distribuzione gratuita dei doni è avvenuta ieri, domenica 25 gennaio 2026, regalando un sorriso a oltre 70 bambini alla presenza delle autorità amministrative e religiose.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

