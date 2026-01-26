Verona-Udinese streaming gratis | vedi la Serie A live

Puoi seguire in streaming gratuito la partita tra Hellas Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A. L’incontro si svolgerà lunedì 26 gennaio alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio, disponibile in diretta online senza costi aggiuntivi.

L’ Hellas Verona ospita l’ Udinese lunedì 26 gennaio alle 20:45 allo stadio Bentegodi, nel match che chiude la 22ª giornata di Serie A. Una sfida che, per i numeri e la classifica, pesa soprattutto sul presente e sul futuro dei gialloblù, ultimi e chiamati a fare punti per non perdere ulteriore terreno nella corsa salvezza. L’Udinese arriva a Verona con una situazione decisamente più tranquilla. I friulani hanno costruito un margine di sicurezza nel girone d’andata e, pur attraversando una fase meno brillante nei risultati, restano distanti dalla zona calda. Per il Verona, invece, la partita rappresenta uno snodo delicato: le prestazioni non sono mancate, ma i risultati continuano a scarseggiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

