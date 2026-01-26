Verona-Udinese 1-3 | la perla di Zanoli più Atta e Davies decidono il derby del Triveneto

In questa partita, l'Udinese ha conquistato una vittoria importante contro il Verona, grazie a una prestazione collettiva. La sfida ha visto protagonisti Zanoli, Atta e Davies, che hanno contribuito a determinare il risultato finale. Una vittoria che consente ai friulani di salire al decimo posto in classifica, rafforzando la loro posizione nel campionato.

Verona 26 gennaio 2026 - Una perla di Zanoli e le reti di Atta e Davies rimettono l' Udinese al decimo posto e decidono il derby del Triveneto. Finisce 1-3 al Bentegodi in favore dei bianconeri, contro un Verona coraggioso, ma troppo discontinuo nel corso della gara. Orban combatte come un leone e realizza il gol del momentaneo pareggio, ma non basta. Scaligeri ancora ko e zona salvezza ora lontana ben 4 punti. Primo tempo. Prima gara senza Giovane e Núñez per il Verona, allora c'è Slotsager con Nelsson ed Ebosse davanti a Perilli, confermato tra i pali al posto di Montipò. A destra c'è Lirola, a sinistra invece corre Bradaric, a fiancheggiare il centrocampo composto da Serdar, Gagliardini e Bernede.

