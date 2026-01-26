Venice Gardens Foundation premia autori e illustratori che raccontano la natura

La Venice Gardens Foundation, presieduta da Adele Re Rebaudengo e attiva dal 2014 nel settore del restauro e della conservazione di parchi e giardini, bandisce la seconda edizione del premio Venice Gardens Foundation Natura per il 2026. Il concorso mira a valorizzare autori e illustratori che raccontano e promuovono la natura attraverso le proprie opere, contribuendo alla tutela e alla diffusione del patrimonio verde e culturale.

La seconda edizione del premio "giovani lettori" lanciata oggi. Riconoscimenti da 5 mila euro per i primi classificati, e giuria di piccoli e librerie. Premiazione il 5 ottobre nel giardino del Redentore Venice Gardens Foundation, la fondazione presieduta da Adele Re Rebaudengo e attiva dal 2014 nel restauro, nella cura e conservazione di parchi, giardini e beni di interesse artistico, storico e culturale, bandisce per il 2026 la seconda edizione del Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori, nonché il correlato Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario rivolto agli adulti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Venice Gardens Foundation, nuova sezione Orti e Giardini e premio speciale Adulti(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Si amplia e cresce il 'Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori' che nella seconda edizione, appena bandita, aggiunge la nuova Sezione Orti e Giardin ... msn.com

Venice Gardens Foundation: al premio letterario per giovani si aggiunge quello per adultiVenice Gardens Foundation – presieduta da Adele Re Rebaudengo e attiva dal 2014 nel restauro, nella cura e conservazione di parchi, giardini e beni di interesse artistico, storico e culturale – bandis ... genteveneta.it

