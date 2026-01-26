VenezuelaRodriguez | basta ordini da Usa

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha sottolineato l'importanza di un dialogo interno per affrontare le sfide del Paese, rifiutando ogni intervento esterno, in particolare dagli Stati Uniti. La sua posizione evidenzia la volontà di risolvere le crisi venezuelane attraverso iniziative nazionali, respingendo le ingerenze straniere che potrebbero compromettere la sovranità nazionale.

7.50 La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha difeso la necessità di un dialogo interno per risolvere le crisi del Paese, respingendo categoricamente qualsiasi ingerenza straniera. "Basta con gli ordini di Washington sui politici in Venezuela, sia la politica venezuelana a risolvere le nostre divergenze", ha detto Rodriguez durante un incontro con i lavoratori petroliferi a Puerto La Cruz. E ha sottolineato l'importanza di aprire spazi alla "divergenza democratica", purché basata sul rispetto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezuela, Delcy Rodriguez giura da presidente e apre a Usa. Trump avverte Colombia e MessicoDelcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela, sostituendo Nicolas Maduro, che si trova a New York in seguito alla sua cattura da parte degli Stati Uniti.

Leggi anche: Alta tensione in Venezuela: "Attacco Usa imminente". La Nobel Machado: "Esercito disobbedisca agli ordini"

