Il Vangelo del 26 gennaio 2026 ci invita a riflettere sulla chiamata di Gesù a essere, come agnelli tra i lupi. Iniziamo questa giornata con una meditazione sulla Parola, ascoltando le considerazioni di don Luigi Maria Epicoco. Un momento di semplicità e ascolto interiore, per affrontare con serenità e consapevolezza le sfide che ci attendono.

Meditiamo il Vangelo del 26 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, 26 gennaio 2026, Nostro Signore incarica parecchi suoi discepoli, di annunciare il Vangelo:«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi». In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo del 26 gennaio 2026: «Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi»

