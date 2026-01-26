Valmontone | minaccia titolare del Caf e gli estorce denaro rivoleva la caparra per l' eredità

A Valmontone, un uomo è stato arrestato mentre cercava di estorcere denaro alla titolare di un centro servizi, pretendendo la restituzione di una caparra relativa a un’eredità. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il tentativo di estorsione si concretizzasse, garantendo la sicurezza della vittima e assicurando il rispetto della legge.

Lo hanno fermato in flagranza di reato mentre ritirava il denaro che voleva estorcere alla titolare di un centro servizi di Valmontone, in provincia di Roma. Un 50enne del posto arrestato poi dai carabinieri con le accuse di estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo - già noto alle forze dell’ordine - si è presentato presso l’attività commerciale del centro cittadino del comune a sud della Capitale, pretendendo la restituzione di una somma di denaro precedentemente versata dai propri familiari quale caparra per una pratica di successione ereditaria. L'uomo ha contattato telefonicamente la titolare del Caf e l'ha minacciata costringendola a consegnargli la somma di 150 euro.🔗 Leggi su Romatoday.it

