Valentino Cucinelli e Giammetti | perché nella moda chiedere sconti è tabù

Nella moda italiana, chiedere sconti è considerato un tabù. Valentino, Cucinelli e Giammetti sono esempi di imprenditori che hanno costruito il loro successo valorizzando il valore del prodotto e il rispetto per il lavoro artigianale. La loro filosofia promuove un approccio di qualità e prestigio, dove il prezzo riflette l’eccellenza e la cura dei dettagli, rendendo superfluo ogni tentativo di negoziazione.

« Valentino è stato un uomo eccezionale, con Armani, Versace e Ferré hanno fatto grande il made in Italy. Ne sono stati i padri. Hanno creato quello che la moda italiana è oggi nel mondo. Sono realmente dispiaciuto che il giorno del suo funerale le mie dichiarazioni raccolte a caldo mentre entravo in chiesa siano state causa di un dispiacere per il signor Giammetti ». Brunello Cucinelli cerca così di ricucire lo strappo con Giancarlo Giammetti dopo la frase sullo sconto che chiedeva Valentino per il suo cachemire che ha fatto arrabbiare il compagno dello stilista. Valentino e lo sconto. Cucinelli ammette che con lo stilista « non ci conoscevamo personalmente, ma il signor Valentino, così l’ho sempre chiamato, come Giorgio Armani è stato un grande».🔗 Leggi su Open.online

