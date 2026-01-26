Vacanze di Carnevale 2026 cosa è stabilito per Roma e Lazio

Le vacanze di Carnevale 2026 a Roma e nel Lazio rappresentano un’occasione di pausa prevista nel calendario scolastico regionale. Mentre le vacanze di Natale sono ormai alle spalle, studenti e famiglie si preparano a organizzare il prossimo periodo di riposo. In questa guida troverai le date ufficiali e le indicazioni utili per programmare al meglio le vacanze di Carnevale nel 2026.

e vacanze di Natale sembrano ormai un lontano ricordo e per studenti e famiglie si guarda già al prossimo possibile stop alle lezioni: il Carnevale. Nel 2026 le date da segnare sul calendario sono giovedì 12 febbraio, giorno del Giovedì Grasso, e martedì 17 febbraio, quando si celebra il Martedì Grasso. Tuttavia, come ogni anno, la sospensione delle attività scolastiche non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Nessuna vacanza di Carnevale per le scuole di Roma e del Lazio. Per quanto riguarda Roma e il Lazio, il calendario scolastico regionale non prevede giorni di chiusura per il Carnevale 2026.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Il Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma offre un ricco calendario di eventi, sfilate e manifestazioni tradizionali.

