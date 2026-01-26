Utilitaria avvolta dalle fiamme sulla Provinciale | ragazza riesce a mettersi in salvo

Lunedì 26 gennaio, sulla Provinciale 11 a Chiari, si è verificato un incendio che ha coinvolto una Peugeot 206 condotta da una giovane di 20 anni. L’incidente, avvenuto poco prima delle 13, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo prima che il veicolo fosse completamente avvolto dalle fiamme. La dinamica e le cause dell’incendio sono al momento oggetto di approfondimenti.

Una 20enne di Villachiara ha visto la propria auto avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco e la Polizia stradale sono intervenuti tempestivamente, ma la vettura è andata in gran parte distrutta Poco prima delle 13 di oggi, lunedì 26 gennaio, un episodio da brivido ha interessato la Sp11 a Chiari: la Peugeot 206 guidata da una ragazza di 20 anni – residente a Villachiara – ha preso fuoco mentre percorreva la strada provinciale. La giovane ha visto partire il fumo dal vano motore e ha capito immediatamente che la situazione era pericolosa. Grazie alla sua prontezza di riflessi, la 20enne è riuscita ad accostare in sicurezza, scendere dall’auto e allontanarsi prima che le fiamme si propagassero completamente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su utilitaria avvolta

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, si sono verificati momenti di preoccupazione lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio, dove un’auto in transito è stata coinvolta da un incendio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su utilitaria avvolta

Argomenti discussi: ? Fiamme, boati e paura nel parcheggio del supermercato: auto devastata; Sant’Angelo Lodigiano, parcheggia l’auto e poco dopo la ritrova in fiamme: nessun ferito ma è mistero sulle cause; Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un condominio; Auto avvolta dalle fiamme nella notte a Budoni: ipotesi incendio doloso.

Utilitaria avvolta dalle fiamme sulla Provinciale: ragazza riesce a mettersi in salvoUna 20enne di Villachiara ha visto la propria auto avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco e la Polizia stradale sono intervenuti tempestivamente, ma la vettura è andata in gran parte distrutta ... bresciatoday.it

Auto prende fuoco in autostrada (FOTO), fumo visibile da distante e le fiamme avvolgono il mezzoSAN MICHELE ALL'ADIGE. Un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco. L'allerta è scattata poco prima delle 18 di oggi, giovedì 22 gennaio, lungo l'Autostrada del B ... ildolomiti.it

La Basilica di San Pietro avvolta da un silenzio carico di attenzione, ha accolto un nuovo momento del ciclo delle Lectio Petri, lasciandosi interrogare dalle parole del Qohelet e dalle grandi domande che attraversano l’esperienza umana. Le riflessioni di @fra - facebook.com facebook