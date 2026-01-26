Usagelo | 6 morti e black out elettrico

Una tempesta di ghiaccio e neve ha interessato gran parte degli Stati Uniti, provocando almeno sei decessi e blackout che hanno interessato oltre un milione di abitazioni. Le condizioni meteorologiche estreme hanno messo a dura prova servizi e infrastrutture, sottolineando l’impatto di eventi climatici intensi su larga scala. La situazione rimane critica in molte aree, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e cercano soluzioni rapide.

4.49 La violenta tempesta di ghiaccio e neve che ha colpito due terzi degli Usa ha causato almeno 6 morti e interruzioni di corrente in oltre un milione di case solo nell'arco dell'ultima giornata. Dall'inizio della tempesta, si sono registrati un decesso in Texas, due in Louisiana e tre a New York, tutti per ipotermia, secondo il Washington Post. Le tre persone morte a New York sarebbero homeless e sono state trovate all'aperto.Il ghiaccio ha causato danni estesi alla rete elettrica nelle abitazioni soprattutto al sud.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

