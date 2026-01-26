Usa gruppo navale guidato dalla portaerei Lincoln arrivato in Medio Oriente
Il gruppo navale guidato dalla portaerei USS Abraham Lincoln è giunto in Medio Oriente, rafforzando la presenza militare statunitense nella regione. Questa operazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni con l’Iran, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti nel mantenere la stabilità e la sicurezza nell’area. La presenza della flotta rappresenta un elemento chiave nelle strategie di deterrenza e protezione degli interessi americani nella regione.
Il gruppo d'attacco navale guidato dalla portaerei Uss Abraham Lincoln è arrivato in Medio Oriente, aumentando la potenza di fuoco americana nella regione in un momento di forti tensioni con l'Iran. La Lincoln e le navi che l'accompagnano sono "attualmente dispiegate in Medio Oriente per promuovere la sicurezza e la stabilità regionali", ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un post su X.
