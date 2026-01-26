Un’ondata di gelo e neve sta paralizzando gli USA | il climatologo spiega cosa succede e qual è l’anomalia

Un’ondata di gelo e neve sta causando disagi significativi negli Stati Uniti, con conseguenze che coinvolgono molte regioni del paese. Il climatologo analizza le cause di questa anomala irruzione di aria artica, spiegando le dinamiche meteorologiche alla base di questi eventi estremi. La situazione ha già provocato vittime, blackout e cancellazioni di voli, evidenziando l’impatto del cambiamento climatico su fenomeni atmosferici intensi e imprevedibili.

Almeno sette morti, blackout diffusi e migliaia di voli cancellati. Dal Texas al Nord-Est, un'irruzione di aria artica sta colpendo oltre metà della popolazione USA. Il climatologo Pasqui: "Fenomeno in parte normale, ma anomala l'estensione fino al Golfo del Messico".

