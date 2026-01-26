Universitas Mercatorum primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come Research entity

Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano ad aver ottenuto il riconoscimento come Research entity da Eurostat. Questa certificazione testimonia l’impegno dell’università nel promuovere attività di ricerca di livello, integrando innovazione e formazione a distanza. La qualifica conferma la qualità e la serietà dell’offerta accademica, rappresentando un punto di riferimento nel panorama dell’istruzione digitale in Italia.

Universitas Mercatorum è la prima università telematica italiana ad essere stata riconosciuta come Research entity da parte di Eurostat. L’Ufficio statistico dell’Unione europea ha inserito l’ateneo tra le istituzioni abilitate a operare nel sistema della ricerca europea fondata su dati ufficiali. Lo status di Research entity, attribuito dalla Commissione europea – Eurostat, è riservato a un numero selezionato di università e centri di ricerca che soddisfano stringenti requisiti di qualità scientifica, affidabilità istituzionale, sicurezza dei dati ed etica della ricerca, ed è finalizzato allo svolgimento di attività basate sull’accesso ai microdati statistici europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Universitas Mercatorum primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come Research entity Approfondimenti su universitas mercatorum Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come “Research Entity” Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano riconosciuto come “Research Entity” da Eurostat, l’ente statistico dell’Unione Europea. Universitas Mercatorum inaugura anno accademico 2025-2026 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su universitas mercatorum Argomenti discussi: Universitas Mercatorum, 1° ateneo telematico italiano riconosciuto 'research entity' a livello europeo. Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come Research EntityUniversitas Mercatorum è la prima università telematica italiana ad essere stata riconosciuta come Research Entity a ... iltempo.it Universitas Mercatorum, 1° ateneo telematico italiano riconosciuto 'research entity' a livello europeoUn riconoscimento della Commissione Europea che certifica qualità scientifica, affidabilità istituzionale, sicurezza dei dati ed etica della ricerca ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nella sede di Universitas Mercatorum, si è svolta la cerimonia finale del concorso “Capucci tra nastri e plissé”, un percorso che ha messo in dialogo passato e presente, ispirandosi alla straordinaria ricerca di Roberto Capucci, maestro indiscusso della forma e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.