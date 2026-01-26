United Rugby Championship: La Benetton Treviso ha annunciato che Calum MacRae continuerà a guidare la squadra fino al 30 giugno 2026. La decisione conferma la volontà del club di proseguire con il progetto tecnico attuale, mantenendo stabilità e continuità. MacRae, quindi, continuerà a contribuire allo sviluppo della squadra nelle prossime stagioni, in un contesto di impegno e crescita nel campionato nazionale e internazionale.

La Benetton Treviso mette un punto fermo sul proprio futuro in panchina: Calum MacRae guiderà la squadra fino al 30 giugno 2026, data in cui si concluderà la sua esperienza in biancoverde. Una scelta di chiarezza, che consente al club di programmare con lucidità il prossimo ciclo, mentre l’attuale stagione entra nella sua fase decisiva tra United Rugby Championship e Challenge Cup. Scozzese di Edimburgo, classe 1980, MacRae ha portato con sé un percorso ricco e trasversale. Da giocatore è stato un trequarti con esperienze tra Edimburgo, Worcester Warriors e anche in Italia con il Venezia Mestre, oltre ai periodi con Melrose e Border Reivers. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Treviso dice addio a MacRae a fine stagione

