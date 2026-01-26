Union Basket sola in testa | ormai è consuetudine Ancora una volta un’ottima prova Sancat ko

L’Union Basket si conferma in testa alla classifica di serie C, battendo nettamente Sancat Firenze (81-56) alla Toscanini. La squadra mantiene il primo posto, allungando a due punti sui Dragons, vittoriosi contro Pino. Risultato che sottolinea la continuità delle prestazioni e la posizione di leadership nel campionato.

L’Union Basket alla Toscanini batte nettamente Sancat Firenze (81-56) e resta ancora da sola al comando della classifica di serie C, allungando a due punti il vantaggio sui ‘cugini’ Dragons, vittoriosi sabato contro gli altri fiorentini del Pino. La squadra di coach Paoletti, ancora priva di Bellandi e Coltrinari, inizia il girone di ritorno alla grande, indirizzando la gara fin dalle prime battute. Trascinati da un Corsi rientrante in grande spolvero, autore di 8 punti nel solo primo quarto, ben supportato dai canestri di Falaschi, Mendico e dell’altro rientrante Regoli, i pratesi chiudono il primo quarto sul 18-11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

