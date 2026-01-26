UniFortunato Volley corsara a Sant’Agnello | 3-0 alla Penisola Volley

L’UniFortunato Volley Benevento ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Penisola Volley Sant’Agnello, conclusa con un risultato di 3-0. La partita, combattuta e equilibrata, ha visto i campani mantenere alta la concentrazione e conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Una prestazione che conferma la solidità della squadra e il suo impegno nel proseguire il cammino nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Vittoria pesantissima in chiave classifica per l' UniFortunato Volley Benevento che espugna il campo della Penisola Volley Sant'Agnello con un netto 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) al termine di una gara tutt'altro che semplice contro la quarta forza del campionato. Dopo un primo set a senso unico, dominato dalle giallorosse, il match è diventato via via più combattuto ma l'Accademia ha saputo condurre in porto la gara, mostrando maturità, continuità e grande solidità nei momenti chiave. Nel primo parziale l'UniFortunato parte fortissimo, impone ritmo e intensità e scappa subito via nel punteggio, chiudendo 25-16 senza particolari difficoltà.

