Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha avviato la campagna ‘Ferma il gelo’. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per garantire aiuti essenziali durante l'inverno a persone rifugiate e sfollate in sette paesi. Sostenere questa campagna significa contribuire a fornire assistenza fondamentale in un periodo critico per molte persone in situazioni di vulnerabilità.

ROMA, 26 GEN – Per contrastare i tagli agli aiuti umanitari Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, lancia la campagna “Ferma il Gelo”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti essenziali durante l’inverno a persone rifugiate e sfollate in 7 Paesi: Afghanistan, Siria, Ucraina, Giordania, Libano, Pakistan e Moldavia. Fino al 15 febbraio il numero da comporre per le donazioni è il 45588. In Ucraina 12,7 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, mentre in Siria sono 16,5 milioni le persone hanno bisogno di assistenza, la metà sono bambini. L’Afghanistan affronta una crisi umanitaria sempre più grave, tra deterioramento dei diritti umani, servizi al collasso e disastri naturali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Unhcr (Onu) lancia la campagna ‘ferma il gelo’

Leggi anche: Unhcr lancia la campagna “Emergenza Inverno”: la testimonianza di Hamoud, padre di quattro figli in Siria che lotta per salvare la famiglia

Leggi anche: Unhcr (Onu): raccolta fondi per l’emergenza freddo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Unhcr, contro i tagli agli aiuti parte la campagna 'ferma il gelo'(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Per contrastare i tagli agli aiuti umanitari Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, lancia la campagna Ferma il Gelo, con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti es ... gazzettadiparma.it

UNHCR: nel 2025 l’Agenzia ONU ha risposto a 24 emergenze in 16 paesi nonostante i tagli ai finanziamenti umanitaripoliticamentecorretto.com - UNHCR: nel 2025 l'Agenzia ONU ha risposto a 24 emergenze in 16 paesi nonostante i tagli ai finanziamenti umanitari ... politicamentecorretto.com