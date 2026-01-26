una squadriglia di scout a tu per tu con la croce rossa

La squadriglia delle Tigri, appartenente al gruppo scout Agesci Potenza Picena 1, ha recentemente visitato la sede della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza. L'incontro ha rappresentato un'occasione per conoscere da vicino le attività di assistenza e solidarietà svolte dall'organizzazione, rafforzando i valori di collaborazione e impegno civico tra i giovani scout.

Nei giorni scorsi la squadriglia delle Tigri, appartenente al gruppo scout Agesci Potenza Picena 1, ha fatto visita alla sede della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza. Il tutto rientrava nell’ambito del protocollo d’intesa nazionale tra Agesci e Cri. Accolte dai volontari, le scout hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la storia, i principi fondamentali e le attività della più grande organizzazione umanitaria al mondo. Un’occasione per sfatare l’idea che Croce Rossa significhi solo ambulanza, e per comprendere l’ampiezza del suo impegno nei settori dell’inclusione, dell’emergenza, della salute e della protezione delle persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

