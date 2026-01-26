Una minaccia credibile per la Lincoln | così l' Iran potrebbe colpire la portaerei Usa

L’arrivo della portaerei Uss Abraham Lincoln in Medio Oriente evidenzia le crescenti tensioni nella regione. Questa presenza militare sottolinea l'importanza strategica delle forze statunitensi e il potenziale rischio di escalation in un’area di particolare rilevanza geopolitica. È fondamentale monitorare gli sviluppi e le possibili implicazioni di questa presenza militare, considerando il contesto di minacce e tensioni che caratterizzano la regione.

La portaerei Uss Abraham Lincoln e il gruppo d'attacco navale che l'accompagna sono arrivati in Medio Oriente. A confermare la notizia poche ore fa è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), il quale in un post sul social X ha precisato che il dispiegamento in questione ha lo scopo di " promuovere la sicurezza e la stabilità regionali ". Come però si fa notare da più parti, l'arrivo della portaerei nell'area mediorientale potrebbe segnare l'inizio ufficiale del conto alla rovescia per un attacco contro il regime iraniano che nelle scorse settimane ha represso nel sangue le proteste nel Paese determinate dal forte deterioramento economico della Repubblica Islamica causando la morte di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei USS Lincoln nel Mediterraneo, lasciando temporaneamente da parte l’azione militare contro l’Iran.

La portaerei statunitense Abraham Lincoln è attualmente operativa in Medio Oriente, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione.

