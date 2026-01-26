Una Juventus gagliarda travolge il Napoli di Conte

Nel confronto della 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria significativa contro il Napoli di Conte. La partita ha visto un’ottima prestazione della squadra di Spalletti, che ha superato con autorevolezza i partenopei. Risultato importante per la classifica, con la Juventus che si avvicina al gruppo di vertice. Un incontro che ha mostrato il valore di entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Il big match della 22 a giornata della Serie A si chiude come non molti tifosi bianconeri si sarebbero aspettati, ovvero con una prestazione maiuscola dell'undici di Spalletti, che batte nettamente il Napoli di Antonio Conte e si riavvicina al gruppo di testa della classifica. La Juventus parte subito col piede giusto, spingendo forte e consentendo ai campani solo un prolungato ma sterile giro palla. La svolta attorno al 20' quando prima lo scatenato Thuram colpisce un palo clamoroso, poi tocca a Locatelli fornire un pallone d'oro a Jonathan David, che non lascia speranze a Meret. Dopo qualche polemica nel finale del primo tempo per un rigore per parte, la Juventus concede poco o niente al Napoli per poi chiudere i conti con l'undici di Conte nel finale di partita.

