Una giornata con Sinner | così Jannik vive l' Australian Open

Una giornata con Sinner: così Jannik vive l'Australian Open Sul suo profilo Instagram, Jannik Sinner condivide la quotidianità durante gli Australian Open, tra allenamenti, pasti e momenti di relax. Un racconto semplice e autentico che offre uno sguardo naturale sulla sua esperienza nel torneo, evidenziando l’aspetto più umano e quotidiano del suo percorso sportivo.

Sul suo profilo Instagram Jannik racconta così la sua giornata tipo agli Australian Open, tra allenamenti, pranzi e momenti di relax. Il video completo è sul suo canale YouTube.

