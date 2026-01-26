Recentemente, le dichiarazioni di un Imam su un possibile matrimonio di una bambina di 9 anni hanno suscitato grande attenzione, portando la questione all’interno del Parlamento. La puntata di

L’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, ha riacceso i riflettori su una realtà brutale che sembra appartenere a epoche lontane, ma che invece si consuma nel cuore del nostro Paese. Al centro del dibattito il fenomeno delle spose bambine, un tema che ha generato una tensione altissima in studio a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha portato alla luce testimonianze definite inquietanti. Il punto di partenza di questa indagine è un drammatico fatto di cronaca avvenuto a Brescia, dove la giustizia italiana ha recentemente emesso una sentenza di condanna che solleva interrogativi profondi sull’integrazione e il rispetto delle leggi vigenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una bambina di 9 anni può sposarsi”: le parole choc dell’Imam finiscono in Parlamento

Approfondimenti su imam bambina

Recentemente, un servizio televisivo ha suscitato attenzione parlamentare riguardo a dichiarazioni di un Imam di Brescia, che ha affermato che una bambina di 9 anni può sposarsi dopo il primo ciclo mestruale.

Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su imam bambina

Argomenti discussi: Investita una bambina di 9 anni a Cadrezzate; Mamma spinge la figlia di 9 anni giù dal balcone per salvarla dall'incendio in casa: Meglio che farla bruciare viva. Accusato il vicino; Discount outfit bambina 9 anni on Sale COSTUME CARNEVALE ZEBRA BAMBINA 7 9 ANNI VESTITO COMPLETO DI CERCHIETTO CODA E COPRIGAMBE GUIRCA COD.83230; Per gli imam in Italia è giusto far sposare le bambine a 9 anni.

Spose bambine a 9 anni, l'imam di Brescia: Se i genitori sono contenti si può fareSecondo il Corano una bambina di 9 anni può sposarsi? L'inviato di Fuori dal Coro, Francesco Leone, ha chiesto spiegazioni all'imam di Brescia che a telecamere spente ha dichiarato: Nel nostro ... tgcom24.mediaset.it

Imam di Brescia: Nell’Islam una bimba di 9 anni si può sposareBrescia, caso spose bambine: interrogazione al Viminale dopo un servizio TV. Cosa sappiamo, cosa dice la legge e quali verifiche possono partire. blogsicilia.it

Oggi sul quotidiano La Verità il direttore Maurizio Belpietro denuncia quanto emerso da un servizio di Fuori dal coro: alcuni imam di Brescia sostengono che una bambina possa essere data in sposa se ha avuto le mestruazioni, richiamando interpretazioni del - facebook.com facebook

In un servizio di «Fuori dal coro» gli imam di Brescia dicono che si può sposare una bambina purché abbia le mestruazioni. Aveva ragione la Fallaci nel suo (inascoltato) libro sulle donne musulmane. x.com