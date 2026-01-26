Un tesoro da 250 miliardi di euro | chi sono i signori dei fondi pensione italiani

In un contesto di crescente incertezza sulle pensioni pubbliche, i fondi pensione italiani assumono un ruolo sempre più rilevante. Con patrimoni che superano i 250 miliardi di euro, sono diventati un punto di riferimento per molti lavoratori. Questo articolo analizza chi sono i principali gestori e quali sono le dinamiche che caratterizzano il settore della previdenza complementare in Italia.

Il governo Meloni incentiva l'adesione ai fondi complementari all'Inps. Un affare per banche e assicurazioni: da Generali a Intesa San Paolo, da Unipol fino a Blackrock, ecco come i risparmi degli italiani si trasformano in rendite (all'estero). E tutti i nomi di chi li gestisce Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Se in passato, in uno scenario di lavori stabili e sistema pensionistico retributivo, le pensioni pubbliche garantivano spesso assegni adeguati, oggi il quadro è molto più critico.

L'articolo analizza chi sono i membri che determinano le tariffe delle bollette in Italia, con un focus sulla recente composizione dell'organo decisionale.

