Un nuovo report evidenzia un preoccupante fenomeno: oltre 12 milioni di matrimoni con minori nel mondo, con una crescente diffusione nelle baraccopoli romane. Questi matrimoni, spesso forzati o senza consenso, rappresentano una grave violazione dei diritti dei minori. È importante affrontare con attenzione questa realtà per promuovere la tutela e la protezione dei bambini, garantendo il rispetto delle normative e dei principi fondamentali di tutela e dignità.

Il fenomeno non sembra cessare. Anzi, è sempre più diffuso nelle baraccopoli romane. «Hai sposato una bambina di 13 anni. Bene, hai fatto una cosa molto bella. Adesso è tua moglie, è proprietà tua». Siamo a Brescia, in una delle tante moschee abusive di quella che viene considerata la capitale islamica d’Italia. A parlare, con tanta naturalezza, è l’imam di una di queste moschee, pienamente convinto della sua tesi: «Nel nostro Islam dopo i nove anni una ragazza diventa adulta e può sposarsi, nel Corano si dice che si può fare. Che sia di nove, 10 o 12 anni. quando c’è il primo ciclo è adulta e nel Corano si dice che può sposare anche un uomo di 30 o 40 anni se i genitori sono d’accodo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un report adesso lancia l’allarme: «12 milioni di matrimoni con minori»

