Un Posto al Sole anticipazioni 27 gennaio | Raffaele aiuta Eleonor Price a stabilirsi a Palazzo Palladini

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per il 27 gennaio. Raffaele si impegna ad assistere Eleonor Price nel suo inserimento a Palazzo Palladini, contribuendo a una fase di transizione importante per entrambi. La puntata, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, rivelerà come si evolvono le dinamiche tra i personaggi e quali novità si prospettano nel quartiere di Napoli.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Torna domani un altro appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. All'esordio nel 1996, la serie festeggia quest'anno trent'anni, e per l'occasione è arrivata Whoopi Goldberg per una serie di episodi speciali. L'attrice americana interpreta Eleonor Price, una ricca imprenditrice che arriva ai Cantieri come cliente, ma finisce per conoscere gli inquilini di Palazzo Palladini e innamorarsi dello stabile. Nell' episodio di martedì 27 gennaio infatti, Raffaele si darà d fare per esaudire il suo desiderio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

