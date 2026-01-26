Un momento di preghiera per ricordare Annabella Martinelli

A quindici giorni dal tragico ritrovamento di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, il sindaco di Teolo ha organizzato un momento di preghiera e riflessione. L'iniziativa vuole essere un'occasione per ricordare Annabella e condividere un momento di vicinanza e rispetto, nel rispetto della sua memoria e di quanti le erano vicini.

A distanza di quindici giorni dal ritrovamento del corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, il sindaco di Teolo, comune nel quale è stato fatto il tragico rinvenimento, ha deciso di creare un momento di preghiera e di ricordo per Annabella, «per fermarci insieme e dare spazio al silenzio, al pensiero e alla vicinanza». Giovedì 29 gennaio alle 15,30 l'appuntamento è a Teolo nel piazzale di fronte alla chiesa di Santa Giustina. «Sarà un momento semplice ma sentito - ha detto il sindaco di Teolo - per ricordare una vicenda che ha scosso profondamente tutta la nostra comunità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su annabella martinelli Padova, ritrovato il corpo di Annabella Martinelli A Padova, è stato ritrovato il corpo di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa recentemente. Annabella Martinelli trovata morta Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza di 22 anni, è stata trovata morta impiccata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su annabella martinelli Argomenti discussi: PASTORALE GIOVANILE / Don Bosco, La veglia di preghiera a Fiumefreddo di Sicilia; Uno solo è il corpo, uno solo lo Spirito: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio; Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ieri la veglia dalle Carmelitane, un momento di comunione e di luce; La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Pellare: comunità in preghiera per il popolo venezuelano. Ad InfoCilento la testimonianza di Giovanni StifanoNella mattinata di ieri si è tenuto a Pellare un momento di preghiera per il Venezuela a cui ha partecipato anche il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa ... infocilento.it Picarelli, lacrime e preghiere: «Un miracolo per Sharon»«Non voglio neanche pensare al peggio. Preghiamo per questa creatura», la signora Luisa non dice altro. Va via quasi in lacrime quando pensa a Sharon Caterina Maccanico, la 15enne ... ilmattino.it Presenti solo i familiari stretti di Annabella Martinelli, trovata senza vita a Teolo dopo che di lei non si sapeva nulla da alcuni giorni. Giovedì, a due settimane dal ritrovamento, in Consiglio a Teolo un minuto di silenzio - facebook.com facebook Trovata morta Annabella Martinelli, scomparsa lo scorso 6 gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.