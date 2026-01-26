L'apertura delle “4 mostre per la Palestina” a Palazzo Ducale ha visto la presenza dell’ambasciatrice Mona Abu Amara. In questa occasione, il vescovo Vaccari ha rivolto un appello urgente, evidenziando il forte dolore e le difficoltà vissute dalla popolazione palestinese. Un momento di riflessione che invita alla consapevolezza e al rispetto della situazione in un contesto di crescente attenzione internazionale.

C’era l’ambasciatrice Mona Abu Amara, all’apertura delle “ 4 mostre per la Palestina ” a Palazzo Ducale. e ha incontrato le famiglie palestinesi in città per motivi sanitari e di accoglienza. L’ambasciatrice aveva preparato un discorso in inglese ma, alla vista di famiglie del suo paese, ha scelto di parlare nella loro lingua. Si è rivolta soprattutto ai bambini che hanno voluto sapere se porta sempre l’abito palestinese che indossava, il thoub, a cui è dedicata una delle mostre. "Certo – ha risposto –. Questo abito porta il ricamo tatreez, non un semplice ricamo ma un punto che parla una lingua, una vita, un popolo che resiste contro chi sta tentando di cancellarlo dalla faccia della terra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un grido di dolore dalla Palestina". L’appello del vescovo Vaccari

Dalla parte degli ultimi. Pranzo solidale itinerante con il vescovo VaccariIl Pranzo Solidale itinerante, organizzato dal Centro della Carità del Vicariato di Aulla e Fivizzano

Leggi anche: Teatro alla Scala, dichiarato illegittimo da Tribunale di Milano il licenziamento della maschera che gridò “Palestina libera” dalla prima galleria

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Massimiliano Pardi: Scuole, più che una protesta un vero e proprio grido di dolore; Un grido di dolore dalla Palestina. L’appello del vescovo Vaccari; Scuole che cadono a pezzi, un grido che non si puo ignorare; Il grido di dolore di un figlio che ha perso sua Madre.

Un grido di dolore dalla Palestina. L’appello del vescovo VaccariIl richiamo all’inaugurazione dell’evento a Palazzo Ducale: 4 mostre e un lungo calendario di eventi. Incontro tra l’ambasciatrice e le famiglie arrivate che vivono nel territorio per ragioni sanitari ... lanazione.it

Iraniani in piazza, il grido di dolore: Il regime continua a uccidereLa comunità iraniana è tornata in piazza per una manifestazione contro il regime, che sta mietendo un popolo che ha deciso di ribellarsi. L'hanno chiamata Marcia per la Libertà, una camminata di circa ... primocanale.it

Grido di dolore dalla cooperativa: “Si è passati da 0,60 euro al litro a 0,48 euro, così gli allevamenti stanno chiudendo. Serve subito una soluzione”. La risposta: “Da Roma ci parlano di polverizzarlo ma a rimetterci sarà la qualità” - facebook.com facebook