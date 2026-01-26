Un gol per l’uguaglianza genitoriale

Nel prossimo turno dei principali campionati italiani, un messaggio di solidarietà e uguaglianza genitoriale attraverserà i campi da gioco. Un gesto simbolico che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di parità e diritti, promuovendo un dialogo aperto e rispettoso. Un’iniziativa che, attraverso lo sport, invita a riflettere sull’importanza di sostenere tutte le famiglie in modo equo e consapevole.

Un messaggio forte e simbolico attraverserà i campi dei principali campionati professionistici italiani nel prossimo turno. I membri del movimento Centralità Familiare esporranno sugli spalti uno striscione con una scritta chiara dove verrà promossa l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari, intensificando l’attenzione pubblica su una nuova piaga sociale dei nostri giorni. L’iniziativa nasce da un’idea del Presidente del Movimento e Ambasciatore Davide Vinciprova, ex giocatore di calcio, che da tempo si batte e lavora per una riforma del sistema del diritto di famiglia. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità che, secondo il movimento, caratterizzano l’attuale gestione delle separazioni e degli affidamenti, con particolare riferimento al rischio di allontanamento ingiustificato di un genitore dalla vita dei figli e all’impatto delle false accuse nei procedimenti giudiziari.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il presidente del Mcf e ambasciatore Davide VVinciprova ha sottolineato l’importanza di promuovere l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari.

Da Agrigento a Tokyo, il libro di Davide Vinciprova sull’uguaglianza genitoriale si inserisce in un percorso di diffusione internazionale delle tematiche familiari.

