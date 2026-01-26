un feroce ritorno a casa e la poesia di alda merini

Un padre vedovo, il fratello, i figli avventurieri, un altro che torna dagli Stati Uniti per presentare la moglie. Una riunione di famiglia si trasforma in una spirale di tensioni, desideri inconfessabili e rapporti di forza sempre più violenti, e l’equilibrio già precario del gruppo viene sconvolto. È l’incandescente "Ritorno a casa" del drammaturgo inglese Harold Pinter, premio Nobel 2005, che Massimo Popolizio (nella foto) porterà al teatro Storchi da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio. Venerdì 30 al teatro Michelangelo, Giorgia Trasselli renderà omaggio alla vita meravigliosa e disordinata della poetessa Alda Merini, "Una donna sospesa tra il dolore e la gioia", interpretando il testo scritto dal poeta Antonio Nobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

