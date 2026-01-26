Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità della Juventus: sfuma l’ipotesi En-Nesyri, si valutano altre opzioni per l’attacco. La redazione di JuventusNews24 vi tiene informati sulle notizie più recenti e sui possibili sviluppi in casa bianconera, offrendo un quadro chiaro e preciso degli eventi più significativi della giornata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 gennaio 2026. Mercato Juve, prosegue la caccia all’attaccante: questo giocatore può balzare in pole position nelle prossime ore viste le difficoltà per En-Nesyri. Ore 16:00 – Mercato Juve, i bianconeri proseguono la ricerca del numero 9 e la candidatura di Beto nelle prossime ore potrebbe diventare concreta En-Nesyri Juventus, la trattativa è saltata definitivamente? L’indiscrezione sulla decisione dei bianconeri sul marocchino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sfuma En-Nesyri, le alternative in attacco

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: focus sulle alternative a Mateta e sullo stato dell’affare En-Nesyri.

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Juventus: attualmente si registra un rallentamento nella trattativa per En-Nesyri, con diverse opzioni alternative al momento valutate.

