Ultimissime Inter LIVE | lotta Scudetto giornata chiusa a +5

Segui le ultime notizie in tempo reale sull'Inter con il nostro aggiornamento live. La giornata si è conclusa con un vantaggio di cinque punti in classifica, mentre prosegue la lotta per lo scudetto.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 25 GENNAIO. Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e Inzaghi Chivu da record, il bottino di cinquantadue punti raccolto finora dal tecnico romeno pone i nerazzurri su una proiezione scudetto altissima Perisic Inter, si avvicina il clamoroso ritorno: l’ultima settimana di mercato decide il futuro della fascia nerazzurra Perisic Inter, la trattativa per l’esterno potrebbe sbloccarsi rapidamente, liberando al contempo Luis Henrique Conte analizza il KO con la Juventus: «È meglio sorridere: sulla corsa scudetto dico questo». 🔗 Leggi su Internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: lotta Scudetto, arrivano le parole di ConteSegui le ultime notizie in tempo reale sull'Inter, con aggiornamenti sulla lotta Scudetto e le dichiarazioni di Conte.

Lotta scudetto, giornata di Serie A importante. E l’Inter ha l’impegno più duroUna giornata decisiva nella corsa allo scudetto di Serie A, con l’Inter impegnata in una partita difficile contro l’Atalanta.

