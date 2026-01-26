Ultimissime Inter LIVE | lotta Scudetto giornata chiusa a +5 Ufficiale Jakirovic

Ecco le ultime novità in tempo reale sulla situazione dell'Inter. La lotta per lo Scudetto prosegue con la giornata conclusa a +5 punti. È stato ufficializzato l’ingaggio di Jakirovic, un tassello importante per la rosa nerazzurra. Restate aggiornati con le notizie più recenti e affidabili sulla squadra, per seguire ogni sviluppo e approfondire le vicende legate all’Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 25 GENNAIO. UFFICIALE – Jakirovic è un nuovo giocatore dell’Inter: tutti i dettagli nel comunicato. Jakirovic è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter: il classe 2008 sarà aggregato alla squadra under 23 Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e Inzaghi Chivu da record, il bottino di cinquantadue punti raccolto finora dal tecnico romeno pone i nerazzurri su una proiezione scudetto altissima Perisic Inter, si avvicina il clamoroso ritorno: l’ultima settimana di mercato decide il futuro della fascia nerazzurra Perisic Inter, la trattativa per l’esterno potrebbe sbloccarsi rapidamente, liberando al contempo Luis Henrique Conte analizza il KO con la Juventus: «È meglio sorridere: sulla corsa scudetto dico questo». 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui le ultime notizie in tempo reale sull’Inter con il nostro aggiornamento live.

Segui le ultime notizie in tempo reale sull'Inter, con aggiornamenti sulla lotta Scudetto e le dichiarazioni di Conte.

