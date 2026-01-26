Ulivi sani abbattuti i numeri della Xylella non convincono più

In Puglia, il termine “xylella” è diventato simbolo di preoccupazione e tensione, associato all’abbattimento di ulivi sani. Dopo anni di interventi e dati spesso contestati, la questione rimane complessa e discussa. È importante analizzare con attenzione i numeri e le strategie adottate, per comprendere meglio una problematica che coinvolge ambiente, agricoltura e comunità locali.

In Puglia c'è una parola che basta a cambiare l'aria di qualsiasi conversazione: xylella. È diventata nel tempo un termine carico di paura, rabbia e rassegnazione. Per anni il racconto dominante è stato lineare e brutale: ulivi che si seccano, un solo batterio responsabile, abbattimenti inevitabili. Ma la scienza, quasi mai, segue traiettorie così semplici. La ricerca prende le mosse dai dati ufficiali delle aree sottoposte a monitoraggio fitosanitario, quelle in cui i controlli sono sistematici e riguardano ogni anno decine di migliaia di ulivi. Non osservazioni isolate, ma campagne estese e ripetute nel tempo.

