Ue non acquisterà più gas russo dal 2027

L’Unione Europea ha stabilito che, a partire dal 2027, non acquisterà più gas dalla Russia. Questa normativa, approvata nonostante il voto negativo di Slovacchia e Ungheria, rappresenta un passo importante nella strategia energetica comunitaria. La decisione mira a ridurre la dipendenza da fonti esterne e a promuovere alternative più sostenibili per il futuro energetico dell’UE.

L'Unione europea non acquisterà più gas dalla Russia a partire dal 2027. La decisione è diventata legge nonostante il voto contrario di Slovacchia e Ungheria. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000.

