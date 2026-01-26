Ue | Italia ha inviato la risposta sul Golden Power la stiamo esaminando

L’Italia ha inviato la sua risposta relativa al Golden Power alla Commissione europea, che ora sta procedendo con l’analisi del documento. La comunicazione fa seguito alla lettera di messa in mora ricevuta dall’esecutivo comunitario, nell’ambito delle verifiche sulle norme di tutela strategica. La valutazione è in corso e fornirà ulteriori chiarimenti sul rispetto delle regolamentazioni europee in materia.

Bruxelles, 26 gen. (askanews) – La Commissione europea ha ricevuto la risposta dell’Italia alla lettera di messa in mora sulle regole del cosiddetto “Golden Power”, ora l’esecutivo comunitario la sta esaminando. Lo ha riferito la portavoce al mercato interno e ai servizi finanziari, Siobhan McGarry. A quanto si apprende a Bruxelles, la replica dell’Italia è arrivata nei tempi previsti, il dialogo tra la Commissione e Roma prosegue e non sono attesi nuovi sviluppi in tempi brevi. L’Italia ha approvato delle modifiche alla suddetta normativa, vengono incontro ai rilievi mossi dalla Commissione europea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

