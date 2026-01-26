La Commissione europea ha approvato il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per adulti sopra i 18 anni, sviluppato da Gsk. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza della prevenzione e rafforza il ruolo della vaccinazione nella protezione contro il Rsv, un passo significativo nel settore sanitario. Fabrizio Pregliasco evidenzia come questa decisione valorizzi le potenzialità delle strategie preventive contro le infezioni respiratorie.

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Il via libera della Commissione europea al vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk negli adulti dai 18 anni in su "rappresenta sicuramente un elemento importante, perché valorizza il ruolo e le potenzialità della vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale", spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano, direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio. "L'Rsv - ricorda - è noto soprattutto per la bronchiolite nei bambini piccoli, ma anche nella popolazione adulta ha sempre avuto un peso rilevante, seppur meno percepito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue approva anti-Rsv in over 18, Pregliasco: "Valorizza ruolo prevenzione"

Approfondimenti su rsv approva

Gsk ha annunciato che il suo vaccino ricombinante contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è stato approvato dalla Commissione europea per l’uso negli adulti dai 18 anni in su.

Gsk ha comunicato che la Commissione europea ha approvato il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per l'uso negli adulti dai 18 anni in su.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su rsv approva

Ue approva anti-Rsv in over 18, Pregliasco: Valorizza ruolo prevenzioneRoma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Il via libera della Commissione europea al vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale ... iltempo.it

Gsk, ok Ue ad anti-Rsv dai 18 anni in suGsk ha annunciato oggi che il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è stato approvato dalla Commissione europea per l'uso negli adulti dai 18 anni in su. E' s ... adnkronos.com