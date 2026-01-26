L'incontro tra Udinese e Verona si è concluso con una vittoria dell'Udinese per 3-1 al Bentegodi. La partita segna un inizio difficile per il Verona nel ciclo di scontri diretti, con possibili ripercussioni sulla guida tecnica. Un risultato che potrebbe influire sulla situazione della squadra veneta, già in difficoltà in questa fase della stagione.

Inizia nel peggiore dei modi il ciclo di scontri diretti per i veneti, Zanetti a rischio esonero VERONA - Il ciclo di scontri diretti del Verona inizia nel peggiore dei modi, visto che gli scaligeri perdono malamente al 'Bentegodi' contro l'Udinese. I friulani esultano 3-1 e c'è ben poco da sorridere per i gialloblù, col solo Orban che si salva nella prima senza Giovane, appena passato al Napoli e ancora non sostituito dall'Hellas. Zanetti conferma il secondo portiere Perilli tra i pali, ricavandone un'ottima prestazione, e schiera Bernede dietro le punte. Runjaic, senza Zaniolo, risponde col 3-5-1-1 e la coppia Atta-Davis, in un'Udinese che alterna costantemente la difesa a tre e a quattro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Udinese in versione corsara al Bentegodi, Verona sconfitto 3-1

Approfondimenti su Udinese VERONA

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

UDINESE VERONA 1 A 1

Ultime notizie su Udinese VERONA

Argomenti discussi: Udinese, botta e risposta: dopo i ko con Bologna e Como corsara a Parma e Torino; SERIE A - Lautaro decide a Udine: Inter corsara; Inter corsara a Udine: Lautaro firma l’1-0, nerazzurri sempre più primi; Inter corsara a Udine: decide Lautaro, nerazzurri sempre più in fuga.

Udinese in versione corsara al Bentegodi, Verona sconfitto 3-1VERONA - Il ciclo di scontri diretti del Verona inizia nel peggiore dei modi, visto che gli scaligeri perdono malamente al 'Bentegodi' contro l'Udinese. I friulani esultano 3-1 e c'è ben poco da sorri ... laprovinciacr.it

Udinese e Bologna contro il Napoli di Antonio Conte hanno dato il meglio di loro, sembravano quasi la versione migliore del Real Madrid dei galacticos quando hanno affrontato gli azzurri in campionato, poi dopo il nulla assoluto, hanno arrancato con sconfi facebook