Ucraina Zelensky | Accordo raggiunto al 100% sulle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i negoziati con gli Stati Uniti su un accordo di garanzie di sicurezza sono stati completati "al 100%" e che l'accordo è in attesa di essere firmato, mentre la Russia ha elogiato i colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti svoltisi nel fine settimana, definendoli "in spirito costruttivo". "Sarebbe un errore aspettarsi risultati significativi dai contatti iniziali. Ma il fatto stesso che questi contatti siano iniziati con spirito costruttivo può essere considerato positivo. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato il??portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. 🔗 Leggi su Iltempo.it

