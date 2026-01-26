Ucraina Russia annuncia nuovi colloqui | Ma nessun incontro Putin-Trump

La Russia ha annunciato un nuovo ciclo di colloqui sulla crisi in Ucraina, previsto per la prossima settimana. Tuttavia, le autorità russe sottolineano che non ci saranno incontri tra Putin e Trump, e che i primi contatti trilaterali potrebbero non portare risultati immediati. Le discussioni si concentreranno su questioni complesse, evidenziando la delicatezza e la difficoltà di trovare una soluzione condivisa nel breve termine.

(Adnkronos) – Un nuovo round di colloqui sull'Ucraina è previsto ''la prossima settimana'', ma ''sarebbe un errore aspettarsi grandi risultati da questi primi contatti trilaterali'' perché ''ci sono questioni complesse all'ordine del giorno''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. ''Al momento non posso darvi una data precisa'', ha risposto ai giornalisti che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Russia-Ucraina: a Mosca cinque ore di colloqui tra Putin e Witkoff, ma ancora nessun accordo

Leggi anche: Russia-Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”. Oggi nuovo round di colloqui a Miami

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SVILUPPI in UCRAINA alla luce dell'INCONTRO PUTIN TRUMP

Argomenti discussi: Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Davos, Zelensky annuncia vertice Usa-Russia-Ucraina negli Emirati; Attacchi russi, molte regioni dell’Ucraina senza elettricità.

Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: Ma nessun incontro Putin-TrumpIl Cremlino annuncia nuovi colloqui sull’Ucraina la prossima settimana, ma frena sulle aspettative. Nessun incontro previsto tra Putin e Trump, conferma il portavoce Dmitry Peskov ... adnkronos.com

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Contatti costruttivi, ma ancora molto da fare. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: 'Contatti costruttivi, ma ancora molto da fare'. LIVE ... tg24.sky.it

UCRAINA | Il Cremlino giudica "positivamente" che i contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa siano cominciati ad Abu Dhabi "in modo costruttivo", ma "c'è ancora molto lavoro da fare". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. #ANSA - facebook.com facebook

#Ucraina Zelensky accusa la Russia di attaccare non solo infrastrutture critiche ma anche edifici residenziali. In 1 settimana "usati più di 1.700 droni, oltre 1.380 bombe aeree e 69 missili di vario tipo". A Kiev 1.676 condomini al buio e al freddo. x.com