Uccise la ex a fucilate | condannato all' ergastolo per il femminicidio di Manuela Petrangeli

La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto il 4 luglio 2024 nella zona di via Portuense. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la ex compagna, madre di suo figlio, con un colpo di fucile. La sentenza segna un altro passo nel percorso di giustizia per questo grave episodio di violenza di genere.

La prima Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne mozze il 4 luglio del 2024 nella zona di via Portuense. Accolta la richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Corte d’assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio di Manuela Petrangeli, uccisa a colpi di fucile per strada.

