uccide e seppellisce i due figli nel giardino di casa chiara petrolini era capace di intendere e volere

Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli nel giardino di casa, è stata giudicata capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La perizia psichiatrica, disposta dalla Corte d’Assise di Parma e firmata dalle dottoresse Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, conferma la sua piena capacità di partecipare al processo. La vicenda solleva questioni sulla valutazione della sanità mentale in casi penali complessi.

Chiara Petrolini è stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È l’esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma e firmata dalle perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli sulla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i due figli nel giardino di casa a distanza di un anno l’uno dall’altro. I bambini erano nati rispettivamente nell’aprile del 2023 e nell’agosto del 2024.Le perite non hanno infatti identificato una patologia che possa aver inciso sulla capacità dell’imputata, ritenuta anche capace di stare in giudizio. La ragazza viene comunque definita soggetto immaturo e fragile, meritevole di un trattamento e percorso di cura non così differente da quelli dedicati per minori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

La perizia psichiatrica conferma che Chiara Petrolini comprendeva e poteva controllare le sue azioni al momento dei fatti.

