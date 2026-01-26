Fabrizio Corona è stato criticato per aver alimentato la curiosità del pubblico anziché fornire informazioni accurate. Secondo alcune fonti, il suo ruolo si limita a suscitare interesse morboso, spostando l’attenzione su aspetti sensazionalistici per motivi economici. Questa dinamica solleva interrogativi sulla responsabilità dei media e sull’impatto delle figure pubbliche nel contesto dell’informazione.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona non informa, ma si limita - per soldi - ad alimentazione il "pruriginoso interesse del pubblico". E' questo, in sintesi, il ragionamento che porta Roberto Pertile, giudice del Tribunale civile di Milano, ad accogliere la richiesta di Alfonso Signorini e a ordinare di bloccare ogni nuovo video contro il conduttore tv, oltre al 'ritiro' di quanto già pubblicato con 'Falsissimo'. Nel provvedimento di 14 pagine, il giudice sottolinea l'errore di invocare la libertà di stampa - Corona non è un giornalista - e ricorda che l'esercizio del diritto di cronaca e di critica deve rispettare i requisiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tv: giudice, 'Corona non informa ma alimenta solo pruriginosa morbosità per soldi'

Tv: giudice accoglie ricorso Signorini, stop video Corona (2)Il giudice Pertile ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando di interrompere la diffusione di video relativi a Fabrizio Corona.

Il giudice blocca Corona: stop al video su Signorini. È solo l’inizio?Il giudice ha imposto il divieto di pubblicazione di un video di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, segnando un importante passo nel caso legale in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa; Fabrizio Corona all’udienza sul ricorso di Signorini: Non mi fermo, pronto a fare altri nomi; Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini, il suo avvocato: No alla censura, non siamo in Russia.

Caso Signorini, Fabrizio Corona: «Il giudice mi censura, ma io non mi fermo». Perché la puntata di Falsissimo può ancora andare in ondaFabrizio Corona affida al suo canale Telegram la reazione al provvedimento emesso nelle ultime ore dal Tribunale civile di Milano, che gli ha imposto ... msn.com

Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini: è la decisione del giudice Roberto PertileFabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona non ci sta e risponde al blocco dato dal giudice sulla pubblicazione di Falsissimo. Tramite il suo canale Telegram ha dichiarato: "Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fe facebook

Un giudice ha ordinato a Fabrizio Corona di non pubblicare nuovi contenuti su Alfonso Signorini e di rimuovere quelli già online x.com