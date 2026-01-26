Tv | giudice accoglie ricorso Signorini stop video Corona 2

Il giudice Pertile ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando di interrompere la diffusione di video relativi a Fabrizio Corona. In caso di violazione delle disposizioni, Corona potrebbe essere soggetto a sanzioni di 2.000 euro per ogni infrazione e giorno di ritardo. Questa decisione mira a tutelare la privacy e i diritti delle persone coinvolte, mantenendo un equilibrio tra libertà di informazione e rispetto della privacy.

(Adnkronos) - Se Fabrizio Corona dovesse violare una delle disposizioni del giudice Pertile dovrà pagare 2mila euro "per ciascuna singola violazione", moltiplicata per ciascun giorno di ritardo. E sempre all'ideatore di Falsissimo spetta pagare le spese legali pari a circa 9mila euro. Finisce con una sconfitta per Corona il primo round di una contesa che vede l'ex fotografo dei vip contro il presunto 'sistema Signorini'. In due puntate di Falsissimo, Corona ha cercato di svelare presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande fratello Vip e nella puntata prevista questa sera avrebbe chiuso il cerchio sul direttore di Chi.

