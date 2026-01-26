La difesa di Corona critica il recente provvedimento, ritenendolo un precedente pericoloso e un vero e proprio bavaglio. Secondo la sua versione, si tratta di un'azione sbagliata, basata su presupposti errati, che mira a censurare le voci e a limitare la libertà di espressione. La questione solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla gestione delle controversie nel contesto mediatico e legale.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "E' un provvedimento profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia l'esistenza di un sistema. Ci sono chat, filmati, interviste, telefonate pubblicate, alcune non le ha pubblicate ma le ha date alla Procura e probabilmente ne darà anche altre alla Procura nei prossimi giorni.come si fa a dire che non si solo elementi di prova?". Lo afferma Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, dopo che il Tribunale civile di Milano ha ordinato di cancellare i video di Falsissimo sul conduttore televisivo e di non pubblicarne di nuovi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tv: difesa Corona, 'provvedimento sbagliato, bavaglio è precedente molto pericoloso'

Approfondimenti su corona difesa

Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, ha commentato il provvedimento del giudice civile di Milano che vieta la trasmissione di ulteriori contenuti di ‘Falsissimo’ su Alfonso Signorini, definendolo un provvedimento sbagliato e un bavaglio totale.

Il Milan valuta la cessione di Nkunku già a gennaio, pochi mesi dopo il suo arrivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su corona difesa

Argomenti discussi: Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui; Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su Falsissimo; Caso Signorini, Corona: Non ho paura dei processi, andrò avanti e farò altri nomi - Video; Alfonso Signorini querela Google: ma i video di Corona su Falsissimo restano online.

Tv: difesa Corona, 'provvedimento sbagliato, bavaglio è precedente molto pericoloso'Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' un provvedimento profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia ... iltempo.it

Tv: Corona ricorre contro stop Falsissimo, la difesa 'In Italia non esiste la censura'Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona presenterà ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale civile di Milano che, tra l'altro, ... iltempo.it

Ricatti al #GrandeFratello #GF, l’istanza della difesa di Alfonso Signorini: "Fabrizio Corona non parli più di lui" x.com

Fabrizio Corona show davanti al Tribunale di Milano prima dell’udienza civile sul caso Signorini. Al centro il tentativo della difesa Signorini-Mediaset di bloccare Falsissimo. “È censura preventiva, come l’editto bulgaro”, attacca Corona e l'avvocato Chiesa parl - facebook.com facebook