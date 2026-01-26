Tv | Corona non si ferma stasera puntata contro il ' sistema Mediaset'

Stasera, Fabrizio Corona torna con una nuova puntata di 'Falsissimo', continuando a mettere sotto la lente il sistema Mediaset. L’evento si inserisce nel suo percorso di critica e analisi del panorama mediatico italiano, offrendo uno sguardo indipendente e diretto. Un appuntamento da seguire per chi desidera approfondire temi legati all’informazione e alla trasparenza nel settore televisivo.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona non si ferma e stasera andrà in onda una nuova puntata di 'Falsissimo'. Il focus, dopo il divieto imposto dal giudice civile di Milano Roberto Pertile, non sarà il conduttore Alfonso Signorini ma il presunto "'sistema Mediaset', e per la vostra gioia, parlerò di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Piersilvio Berlusconi e ovviamente Alfonso Signorini senza entrare nella vicenda vietata", ossia la denuncia del modello Antonio Medugno. "Noi, trattative non ne facciamo, se mi volete fermare sparatemi. Se non vinco l'appello (la difesa ha presentato ricorso contro il divieto, ndr), andrò a Roma, davanti al Parlamento, costruirò un palchetto, metterò un ledwall e in mezzo a tutti voi pubblicherò l'ultima parte del sistema Signorini, con tutti i documenti, che oggi non posso pubblicare", aggiunge in un post su Instagram dove promette di rispettare l'ordinanza imposta dal giudice civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

SIGNORINI GATE: CORONA non si ferma: La testimonianza di MEDUGNO!

